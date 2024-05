Aus der Not machten sie eine Tugend: Nachdem Unbekannte am 30. April den Wipfel ihres Maibaums abgeschnitten hatten, stellten die Mitglieder des Bierclubs Lebing am 1. Mai kurzerhand zwei Maibäume in Maria Lebing in Hartberg auf – einen mit und einen ohne Wipfel. „Zuerst haben wir uns schon darüber geärgert, aber am Ende haben wir davon profitiert“, sagt Bernhard Adelmann mit einem Schmunzeln.