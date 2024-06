Ein Buch als Streitschrift: Die Mediziner Rudolf Likar, Ronny Tekal (Ö1-Radiodoktor ), Georg Pinter und der Psychologe Herbert Janig gehören seit Jahren zu den kritischen Stimmen im Gesundheitssystem, um Patienten zu unterstützen. So scharf wie mit ihrem neuen Buch „Im kranken Land“, erschienen in der Edition Platin, haben sie ihre Kritikpunkte noch nie formuliert – gleichzeitig bieten sie Lösungen an.

Das Cover © KK