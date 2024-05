Eine "gefährliche Drohung" hat Freitagvormittag einen Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung der Spezialeinheit Cobra an einem Gymnasium in der Angerzellgasse in Innsbruck ausgelöst. Angeblich sollen ein bis zwei Schüler daran beteiligt gewesen sein, hieß es laut Online-Berichten der "Tiroler Tageszeitung" und der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Näheres war vorerst nicht bekannt. Die Polizei wollte "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht mehr sagen.

Und offenbar war das Gymnasiu nicht der einzige Schauplatz der Polizeiaktion war. Zeitgleich trafen auch mehrere Beamte vor dem Reithmanngymnasium in der Reichenau ein. Der Zusammenhang war zunächst unklar.

Wie Recherchen der „Tiroler Tageszeitung“ ergaben, soll ein Schüler in den sozialen Medien einen Amoklauf angekündigt haben. Angeblich bezog sich die Drohung auf das Reithmanngymnasium, das der Schüler vor seinem Wechsel ins AGI besucht haben soll. Dort konnten die Beamten aber bald wieder abrücken.