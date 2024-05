An der Mittelschule Gratwein geht es Schlag auf Schlag. Am Donnerstag war ein schulisches Kriseninterventionsteam an der Schule – am Mittwoch wurden ja schwere Vorwürfe gegen einen Lehrer bekannt, eine anonyme Anzeige ging bei der Staatsanwaltschaft ein. Der Pädagoge weist die Vorwürfe von sich, es gilt die Unschuldsvermutung.

Schon im Februar bzw. März war von Drohungen, auch via sozialen Medien (ein Jugendlicher posierte mit einem langen Messer) unter Schülern die Rede. Der Polizei ist ein Fall bekannt. Drei Schüler werden mittlerweile an anderen Standorten unterrichtet.