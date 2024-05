Eine Bande soll mithilfe des „Polizeitricks“ in den Bezirken Gänserndorf und Melk an rund 90.000 Euro gelangt sein. Ein 34-Jähriger, der heuer im März und April zweimal als Abholer fungiert haben soll, wurde vergangenen Dienstag in Wien festgenommen. Er war nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, berichtete die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung. Mithilfe von Fotos des Slowaken wurden weitere Opfer gesucht.

Die Gruppe kontaktierte vorwiegend Seniorinnen. Der Anrufer gab sich als Polizist oder Staatsanwalt aus und täuschte vor, dass das Kind des späteren Betrugsopfers einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Ohne Kaution drohe die Inhaftierung - verlangt wurden Bargeld, Schmuck bzw. Wertgegenstände. Neben zwei vollendeten Betrügereien soll der 34-Jährige eine weitere Abholung versucht haben.