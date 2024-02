Im Westen Österreichs soll am Wochenende der Winter zurückkehren

Nach den frühlingshaften Tagen steht in Tirol ein Wetterumschwung bevor. Für Freitag kündigt sich eine Rückkehr des Winters an. Schneien kann es bis in manche Täler. Osttirol sowie das obere Wipptal sind besonders betroffen.