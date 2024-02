Nach überaus milden Tagen feiert der Winter am Freitag in Teilen der Steiermark ein ganz kurzes Comeback. In der westlichen Obersteiermark, dem oberen Murtal und dem Ausseerland sind am Freitag Temperaturen zwischen plus ein und 0 Grad zu erwarten. Damit verbunden sind größere Niederschlagsmengen. „In den Bergen können wir mit 30-40 Zentimeter Neuschnee rechnen, vor allem auf Gipfeln wie dem Dachstein, der Turracher Höhe und den Niederen Tauern“, erklärt Christian Pehsl von Geosphere Steiermark. Auch im Ennstal könnte es zu einem leichten Schneefall bis ins Tal kommen, wenngleich nicht in den Ausmaßen wie in Kärnten, Salzburg und Osttirol. Im Süden und Südosten ist kaum etwas von der Abkühlung zu spüren, hier werden auch am Freitag Temperaturen über zehn Grad herrschen. Hier kann man nur in höheren Lagen wie der Schneealpe oder dem Hochwechsel mit etwa zehn Zentimeter Neuschnee rechnen.

Aber das Intermezzo ist nur von kurzer Dauer. Bereits am Samstag soll der Niederschlag nachlassen und die Temperaturen wieder milder werden. „In der Nacht auf Samstag könnte es im Ennstal noch zu Schneefall kommen, aber tagsüber erwarten wir bereits Temperaturen von 8 bis 9 Grad“, erklärt Pehsl weiter. Insgesamt bleibt es für die Jahreszeit zu mild. Es droht der wärmste Februar der Messgeschichte in der Steiermark, sagt der Meteorologe.