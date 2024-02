Bringt Frau Holle bald die Erlösung? Für einige Skigebiete in Mittelkärnten drängt es bereits. Gerade im wirtschaftlich stärksten Monat setzen Schneemangel und hohe Temperaturen dem Skispaß zu. „Wenn es warm ist, geht keiner skifahren. Auch wenn die Pisten in Ordnung sind“, sagt Paul Kogler, Geschäftsführer der Simonhöhe. Der „verfrühte Frühling“ schlägt sich negativ in den Büchern nieder. „Man merkt schon, dass weniger los ist.“