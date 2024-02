Ein 86-jähriger Skifahrer, der nach einem schweren Skiunfall in der Axamer Lizum in die Klinik Innsbruck eingeliefert wurde, ist am Montag seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit.

Der Unfall ereignete sich bereits am 6. Februar gegen 11 Uhr, als der 86-jährige Österreicher mit einem 24-jährigen britischen Snowboarder auf der Schönbodenabfahrt in der Axamer Lizum kollidierte. Laut Polizeibericht hatte der 86-Jährige einen Rechtsschwung gemacht, während der 24-Jährige im selben Moment neben ihm einen Linksschwung machte. Einen Aufprall konnten beide nicht mehr verhindern und stürzten auf die Piste.

Der junge Snowboarder suchte mit Verletzungen unbestimmten Grades selbstständig die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck auf und konnte am selben Tag entlassen werden. Der 86-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, sodass er mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Nach seinem Tod am Montag ordnete die Staatsanwaltschaft nun eine Obduktion an.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.