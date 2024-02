Am Freitag gegen 10:50 Uhr kam es im Skizentrum St. Jakob in Defereggen auf der roten Piste Nr. 1 aus bisher unbekanntem Grund zu einem Zusammenstoß zwischen einer 18-jährigen deutschen Skifahrerin und einer unbekannten Skifahrerin. Dabei zog sich die 18-Jährige Verletzungen unbekannten Grades zu. Sie wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die Unfallgegnerin verließ die Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern, geschweige denn ihre Daten zu hinterlassen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeidienststelle (Tel. 059133/7230) zu melden. Die flüchtige Skifahrerin hatte dunkle Haare und war mit einer weißen Skihose bekleidet. Sie war in Begleitung eines Kindes und eines Mannes, welcher einen Helm mit aufgeklebten Stoffhörnern trug.