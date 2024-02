Die Matreier Jungbauern sind aufgebracht. Via soziale Medien machen sie ihrem Ärger Luft und das gehörig. Der Auslöser: Ihnen wird ihre Stube in einem Haus in der Lienzerstraße, das an das Schulzentrum angrenzt, weggenommen. Der Hintergrund: Vor Jahren kaufte der Matreier Gastronom und Immobilienentwickler Josef Niederegger dieses Objekt. Nach einiger Zeit verkaufte er es der Gemeinde, im Gegenzug erwarb Niederegger von der Gemeinde die alte Sonderschule. Den Jungbauern hat Bürgermeister Raimund Steiner erlaubt, sich im besagten Haus einzurichten, allerdings ohne Gemeinderatsbeschluss. Die Jungen haben es sich fein gemacht. Viel Zeit und auch Geld wurden investiert.