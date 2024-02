Das war das schnelle Ende eines Skitages am Salzstiegl: Gegen 09.45 Uhr krachten am Samstag im unteren Bereich der S-Abfahrt ein 60-jähriger Skifahrer und eine 12-jährige Snowboarderin zusammen. Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg und das Mädchen aus dem Bezirk Graz-Umgebung kamen dabei zu Sturz, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Die 12-Jährige wurde nach Erstversorgung durch die Bergrettung Voitsberg mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in die Kinderchirurgie des LKH Graz geflogen. Der 60-Jährige wurde ebenfalls von der Bergrettung betreut. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen vom Roten Kreuz Voitsberg ins LKH Voitsberg gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch, so die Polizei.