Der 17-jährige Vorarlberger Marvin Simmerle wagte am Dienstag einen Liegestützen-Rekordversuch – mit großem Erfolg. Der junge Mann schaffte in der „chest-to-ground“-Variante - seine Brust musste also bei jeder Bewegung nach unten den Boden berühren - 1493 Liegestütze innerhalb einer Stunde. Damit brach er den bisherigen Rekord des US-Amerikaners Alexander Capogna, der am 29. Oktober 2023 in New York 884 „chest-to-ground-Liegestütze“ in 60 Minuten schaffte. Sein Rekordversuch muss jedoch noch offiziell bestätigt werden, damit er einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde bekommt.

Vor zahlreichen Mitschülerinnen und Mitschülerin ging der Plan der Harders in der Aula des Bundesgymnasiums Blumenstraße in Bregenz voll auf. Er nahm sich vor, jede Minute 25 Liegestütze zu machen. 15 Sekunden hatte er dafür eingeplant, die restlichen 45 Sekunden zur Regeneration. „Ich bin zufrieden“, meinte Simmerle nach dem Versuch gegenüber „Vorarlberg Online“. Vor drei Jahren begann der Jugendliche mit Calisthenics, einem intensiven Krafttraining. Dabei werden kaum zusätzliche Gewichte verwendet, sondern hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, wie eben bei Liegestütze.