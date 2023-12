In die Wiege gelegt wurde dem gebürtigen Steirer Franz Müllner der Kraftsport nicht. „Ich bin erst beim Jagdkommandokurs 1989 mit Sport in Berührung gekommen“, erzählt der 53-Jährige. 30 Marathons und einen Iron Man hat Müllner, der in Predlitz (Bezirk Murau) aufgewachsen ist und heute in Tamsweg in Salzburg lebt, absolviert. Die Muskeln spannt er gar erst an, seit er 30 ist: „2000 habe ich in der Kleinen Zeitung gelesen, dass Otto Wanz die stärksten Österreicher sucht. Da habe ich mein Körpergewicht von 80 auf 110 Kilogramm trainiert.“ Zwei Jahre später holte Müllner seinen ersten Titel bei den Austrian Giants, fünf Mal in Folge wurde er stärkster Österreicher. Seit damals rollt er Bratpfannen zusammen und zieht tonnenschwere Fahrzeuge.