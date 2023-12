Mit einer Rodel-Fahrt über 1.815 Höhenmeter vom Gipfel der Marmolata in den Dolomiten nach Malga Ciapela hat sich der Niederösterreicher Rolf Majcen am Wochenende einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde gesichert. Damit brach er am Samstag die bisherige Bestleistung aus dem Berner Oberland mit 1.700 Höhenmetern.

Triumph trotz widriger Bedingungen

Für ihr Rodel-Abenteuer war das Team bereits bei Dunkelheit aufgebrochen. Majcen, in Teesdorf im Bezirk Baden zu Hause, und seine beiden Begleiter, die alles mit einer Kamera dokumentierten, wurden mit Ski um 6.30 Uhr vom Fedaiapass (2.057 m) bis zur Punta Rocca (3.265 m) gebracht. Dort kamen sie bei Sonnenaufgang an. Um 7.44 Uhr begann die zwölf Kilometer lange Abfahrt. Nur 34 Minuten später erreichte das Trio die Talstation der Marmolata-Seilbahn in Malga Ciapela.

Bei ihrem Weltrekordversuch seien die Bedingungen trotz wolkenlosem Himmel denkbar ungünstig gewesen. Nächtliche Sturmböen von bis zu 60 km/h und hohe zweistellige Minustemperaturen hätten den Schnee auf der Abfahrtsstrecke frieren lassen und das Bremsen ungemein erschwert. „Die Oberschenkel brannten, bis sie kraftlos waren“, wurde Majcen zitiert. Trotz aller Strapazen hätte er die letzten Kilometer bis zum Ziel „total genießen“ können.