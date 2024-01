Wenn Tochter Amina ein Familienfoto in den Kindergarten mitbringen soll, muss Elena Pichler eine Collage basteln. Ein gemeinsames Foto von ihr, der Dreijährigen und Vater Badr gibt es nicht. Denn der Lebensgefährte der Salzburgerin sitzt seit dreieinhalb Jahren in Ägypten in Haft, schreiben die „Salzburger Nachrichten“.

Seine Tochter kennt Badr nur von monatlichen Besuchen im Gefängnis, bei denen sie sich eine Stunde sehen. Aminas Entwicklung bekommt er im Zeitraffer mit - auch wenn seine Lebensgefährtin die Zeit gern anhalten würde. Nicht vor dem Ende von Badrs Prozess sollte Amina auf die Welt kommen, hatte sich Elena in der Hoffnung auf einen Freispruch gewünscht. Nicht das erste Wort, den ersten Schritt sollte er verpassen, hofft sie seit Jahren auf eine baldige Freilassung.

Urteil: Fünf Jahre Haft

2013 war Badr Mohammed Abdallah das erste Mal verhaftet worden. Der damals noch Minderjährige war - als Unbeteiligter, wie er versichert - in Kairo in eine Demonstration der Muslimbruderschaft geraten. Auf Kaution kam er frei. Doch seither hing der immer noch offene Fall wie ein Damoklesschwert über ihm. „Er war zwar immer voller Lebensfreude, wollte sein Heimatland mit mir bereisen“, berichtet Elena den „Salzburger Nachrichten“ aus einer auf den ersten Blick unbeschwerten Zeit. Doch Badr plagten Albträume, sagt die 28-Jährige. Im Frühling 2020 wurde der Albtraum dann wahr.

Badr wurde erneut verhaftet. Just an dem Abend, als das junge Paar seiner Familie eröffnen wollte, dass Elena schwanger ist. Ihm wurde der Prozess gemacht. Das Urteil: fünf Jahre Haft. Die Höchststrafe, die in seinem Fall möglich war. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Elena. Denn es sei naheliegend gewesen, dass Badr 2013 nichts mit den Protesten zu tun gehabt habe, sondern nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sei, als die Polizei Demonstranten eingekesselt hatte. „Es stand sogar in den Polizeiunterlagen, dass er kurze Hosen und keinen Bart trug“, betont Elena, dass eine Zugehörigkeit zur Muslimbruderschaft auch ganz offensichtlich unwahrscheinlich war.

Doch seit der Machtübernahme von Präsident Abdel Fattah al-Sisi 2013 sind solch willkürliche Festnahmen in Ägypten keine Seltenheit. Auch, dass viele Angeklagte kein faires Verfahren bekommen, haben Menschenrechtsorganisationen dokumentiert. „Bei seinem Prozess saß er mit den anderen Angeklagten in einer Glasbox, davor die Anwälte“, beschreibt Elena die Situation im Gericht, die sinnbildlich für Badrs Lage ist: „Er kann nichts dazu sagen, er hat keine Stimme.“

Salzburgerin beruft sich auf Kindswohl

„Ich bin seine Stimme“, sagt die 28-Jährige auch heute und beschreibt das Ringen, ihren Lebensgefährten vor Ablauf der gesamten Haftdauer freizubekommen. Sie wirbt bei Politikern in Ägypten und derzeit in Österreich um Unterstützung, auch im Außenministerium. Bei jeder Gelegenheit solle Badrs Fall angesprochen werden, müsse Druck auf Ägypten ausgeübt werden. Die Salzburgerin beruft sich dabei auch auf das Kindswohl und die Rechte ihrer Tochter, die österreichische Staatsbürgerin ist.

Tatsächlich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Badr vorzeitig freikommen könnte. „Nachdem er mehr als die Hälfte seiner Strafe abgesessen hat, ist eine vorzeitige Entlassung wegen guter Führung möglich“, sagt Elena. Auch ein Pardon des Präsidenten ist eine Option. Das Urteil an sich haben seine Anwälte angefochten. Antwort darauf habe man noch nicht erhalten.

Dreieinhalb Jahre seiner fünfjährigen Strafe hat Badr mittlerweile abgesessen. Auch für seine Partnerin Elena sind es dreieinhalb Jahre Kampf. Ein großer Kampf um Badrs Freiheit und viele kleine Kämpfe. Um den Pullover, der nach Monaten endlich ins Gefängnis kommt. Um das Buch, das Badr endlich erreicht. Um den Brief, der die Geburt der Tochter verkündet - und mit zehn Tagen Verspätung ankommt.

Solche Kämpfe, sagt Elena, könnten nicht weitere eineinhalb Jahre ihr Leben bestimmen. „Das darf nicht alles sein, was wir zwischen 24 und 29 gemacht haben“, sagt die junge Frau. Und kämpft daher weiter. Um ein normales Leben, das sie mit Badr und Amina nach seiner Freilassung führen will. Zuerst sicher in Ägypten. „Aber ich bin nicht sicher, ob dort alles heilen kann.“