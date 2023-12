Zu Silvester könnte man an den Tankstellen etwas länger stehen als sonst. Der Grund: Am 31. Dezember ist die letzte Chance für Kundinnen und Kunden verhältnismäßig günstig zu tanken. Denn mit dem Jahreswechsel steigt auch der Treibstoffpreis wieder an.

Österreichs Klimabilanz wird besser

Ab 1. Jänner 2024 wird ein Liter Diesel um 3,7 Cent teurer, ein Liter Benzin wird um 3,4 Cent mehr kosten. „Wer Geld sparen will, muss spätestens am 31. Dezember 2023 den Pkw auffüllen“, empfiehlt der ARBÖ-Präsident Peter Rezar. So sollten alle Autofahrer dieses Jahr noch ihr Auto volltanken.

Der Grund für die Preiserhöhung ist die CO₂-Steuer. Mit der neuerlichen Anpassung, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist, zahlen die österreichischen Autofahrer in Summe 13,5 Cent je Liter Diesel und 12,3 Cent je Liter Benzin für Klimaschutz. Der Verkehrsclub ARBÖ gehe daher davon aus, dass es zu Silvester zu längeren Wartezeiten vor den Zapfsäulen kommt und warnt vor Staus.

Während der ARBÖ den Preisanstieg an den Tankstellen kritisiert, hat die Steuer Auswirkungen auf die österreichische CO₂-Bilanz. Laut Forschungsergebnissen der Uni Graz sinken die österreichischen Treibhausgasemissionen 2023 um sieben Prozent im Vergleich zu 2022. Damit läuft man entgegen des globalen.

Margit Schratzenstaller-Altzinger vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) bezeichnete die Einführung der Steuer im Interview mit dem „Kurier“ als „einen großen Schritt für Österreich“. Sie hätte sich ohnehin einen noch höheren Preis gewünscht.