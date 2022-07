Vor vier Jahren standen Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig und der Autor dieser Zeilen an jenem sattsam bekannten Kreisverkehr zusammen, an dem sich Supermärkte und Diskont-Shops in hallenartigen Bauten angesiedelt haben. „Hätten wir das hier nicht gewidmet, hätten es die Villacher auf der anderen Seite der Autobahn gemacht – dann hätten wir das gleiche Problem und nicht einmal die Steuereinnahmen“, erzählte Glanznig. Das damals angesprochene Problem waren die Ortskerne, denen zusehends Einrichtungen wie Geschäfte und Gastronomie abhandenkamen – eben weil sie sich vor den Dörfern ausbreiten konnten. Mittlerweile spricht man bei Konstellationen wie dieser noch von einem anderen Problem: Von der großen, fast durchgehend asphaltierten Parkplatzfläche – die vor anderen Einkaufszentren oft noch größer ausfällt. Seit einigen Jahren nennt man sie versiegelte Flächen, hat sie als Teil des Problemkomplexes Klimakrise identifiziert – weil sie das Versickern von Regenwasser verhindern und zusätzlich die Temperatur nach oben treiben.



Die langfristige Lösung? Sie steckte damals wie heute im Problembefund, der von Glanznig ausgesprochen wurde – und dessen Schlussfolgerung viele Bürgermeister teilen: Die Verantwortlichkeit der Gemeinden in Raumordnungsfragen bringt die Mandatsträger in Bedrängnis, überfordert sie manchesmal. Sie sorgt dafür, dass rechtliche Rahmen ausgenutzt, statt vernünftige Siedlungsgrenzen eingehalten werden. Die Folge ist eine Bebauungsstruktur, die viele Menschen täglich ins Auto steigen lässt.



Auch wenn es Prestige- und Machtverlust bedeutet: Der rechtliche Rahmen muss rasch geändert und das Widmungsverfahren neu gestaltet werden. Die Naturkatastrophen der letzten Jahre hätte man nicht allesamt verhindern können – einige Schäden aber unbestritten schon.