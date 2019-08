Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/JOE KLAMAR

"Ich bin das nicht"

Ein bizarrer Auftritt war das. Im Büro seines Rechtsvertreters saß am Freitag der ehemalige FPÖ-Chef, von der Seite streng fixiert vom besorgten Anwalt, gegenüber hatte der ORF-Reporter Platz genommen. Mit wachsendem Unmut beantwortete Strache die Fragen, die ihn mit all dem konfrontierten, was er seit der Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos wegzureden versucht: mit der Liste von Sponsoren, die seiner Partei Millionen zu geben bereit wären, an allen Prüfinstanzen vorbei; mit der Ankündigung, ein politisch unliebsamer Unternehmer würde Staatsaufträge nicht mehr bekommen, sollte er, Strache einmal regieren, dafür aber die Spenderin; mit der Phantasie von der Übernahme einer großen Zeitung, um sie den eigenen Zielen nutzbar zu machen. Das ganze hochgiftige Gebräu staats- und demokratiegefährdender Phantasien fand sich in den Fragen wieder. Strache hörte mit gerunzelter Stirn zu und schüttelte immer wieder den Kopf, als wären die Fragen, nicht aber seine Aussagen und Ideen empörend. Zu seiner eigenen Rolle fiel ihm an jenem Nachmittag nur ein Satz ein: „Das bin nicht ich“.