Die Pegel hatten am Wochenende ihren Höchststand noch nicht erreicht, da war das aktuelle Hochwasser in Österreich schon ein Politikum. Zwar beschränkten sich die Parteispitzen wohl aus Pietätsgründen weitgehend auf Betroffenheitsbekundungen, doch in den Sozialen Medien entbrannte schnell eine hitzige Diskussion: Jetzt müsse es doch endlich jedem klar sein, was der voranschreitende Klimawandel für die Menschen bedeutet, meinen die einen. Überschwemmungen habe es schon immer gegeben und außerdem sei es geschmacklos, mit der Not der Menschen Politik zu machen, meinen die anderen.