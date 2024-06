Grüne Politikerinnen und Politiker sprechen gerne von Zukunft, wenn es um Klimaschutzvorhaben geht. In die Zukunft dürfte auch Klimaministerin Leonore Gewessler mit ihrer angekündigten Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz blicken – auch im politischen Sinne. Denn die Empörung der ÖVP spielt drei Monate vor der Nationalratswahl kaum noch eine Rolle. Für die Grünen entscheidende Reformvorhaben sind bereits umgesetzt, eine Neuauflage von Türkis-Grün ist quasi ausgeschlossen.

So heikel die Sache rechtlich sein mag, politisch ist Gewesslers Entscheidung unschwer zu deuten. So kurz vor der Wahl den Willen des Koalitionspartners über die eigene Überzeugung und die der Kernwählerschaft zu stellen, wäre strategisch ein Schuss ins Knie. Sollte der Alleingang zum Koalitionsende führen oder Gewessler ihr Ministeramt kosten, würde sie als Märtyrerin für den Klimaschutz in die grüne Geschichte eingehen. Einer Umweltpartei könnte im Vorwahlkampf Schlimmeres passieren.