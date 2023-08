Liebe Leserin, lieber Leser!

Natürlich: Unwetter hat es schon immer gegeben. Aber in dieser Dichte und Dynamik, mit der sich Extremereignisse in den letzten Jahren häufen, verkommt der meteorologische Superlativ langsam zur neuen Normalität. Kaum ein Jahr ist es her, dass Naturgewalten das Kärntner Gegendtal innerhalb weniger Minuten verwüsteten – und schon wieder versinkt der heimische Süden im Katastrophenmodus. Wenn sich in den Dörfern selbst die Altvorderen an nichts Vergleichbares erinnern können, Betroffene fassungslos gestehen, Hochwasser in solchem Ausmaß für unmöglich gehalten zu haben und der steirische Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes vorrechnet, dass an einem einzigen Tag gleich viele Einsätze wie im gesamten Jahr 2021 gemeldet wurden, erahnt man vage die Dimension der Wunden und Zerstörungen.