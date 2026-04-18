Brauchen wir im alpinen Raum Windkraft, um die Energiewende zu bewältigen? Lesen Sie die Argumente dafür bzw. dagegen von unseren Experten Martina Prechtl-Grundnig und Erich Auer. Und diskutieren Sie hier mit!

Eines ist klar: Ohne Windkraft – auch im alpinen Raum – wird die Energiewende nicht gelingen. Die Umstellung unseres Energiesystems betrifft viele Bereiche – von der Stromerzeugung über die Wärmeversorgung und industrielle Prozesswärme bis hin zur Mobilität. Fossile Energieträger werden dabei zunehmend durch erneuerbare ersetzt. Einige Bereiche, wie die Mobilität, werden elektrifiziert. Das macht das Energiesystem nicht nur unabhängiger und widerstandsfähiger gegenüber Preisschocks, sondern auch effizienter. Gleichzeitig steigt der Bedarf an erneuerbarem Strom deutlich. Selbst bei erheblichen Effizienzgewinnen wird Österreich deutlich mehr Strom aus heimischen, erneuerbaren Quellen bereitstellen müssen.

Windkraft ist dabei unverzichtbar. Im Zusammenspiel mit Energie aus Sonne, Wasser und Biomasse entfaltet sie ihre Stärken vor allem im Winter – also dann, wenn Photovoltaik und Wasserkraft weniger liefern. Erst das Zusammenspiel aller Technologien, ergänzt durch Speicher und Flexibilitäten, macht die Energiewende möglich. Wer alpine Windkraft ausschließt, schließt einen wesentlichen Teil der Lösung aus.

Die Fakten sind eindeutig: Das größte Windpotenzial liegt in Niederösterreich, gefolgt von der Steiermark, dem Burgenland und Kärnten. Damit zählen gleich zwei Bundesländer mit großen alpinen Flächen zu den wichtigsten vier Windregionen. Schon aus Potenzialgründen ist die Energiewende nur mit Beiträgen aus mehreren Bundesländern realisierbar.

Hinzu kommt ein systemischer Vorteil: Wind entsteht nicht überall gleichzeitig. Selbst in Österreich weht er regional zu unterschiedlichen Zeiten. So erzeugt der Windpark Sternwald in Oberösterreich zu anderen Zeiten Strom als der Windpark Pottenbrunn in St. Pölten oder der Windpark Neusiedl am See. Die Anlagen auf der Pretul in der Steiermark weisen ein anderes Erzeugungsprofil auf als jene in Lavamünd in Kärnten. Diese Verteilung reduziert die Kosten im Stromsystem und erleichtert die Integration erneuerbarer Energien erheblich. Ohne alpine Standorte würde das System anfälliger und teurer.

Bei jedem Standort muss der Naturschutz in Verfahren detailliert geprüft und sichergestellt werden. Dass eine naturverträgliche Windkraftnutzung in alpinen Bereichen möglich ist, sieht man an den mehr als 130 Windrädern, die seit Jahren in der Steiermark und in Kärnten Strom erzeugen.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob wir Windräder in den Alpen wollen – sondern ob wir es uns leisten können, darauf zu verzichten. Die Antwort ist klar: nein.

Der Ausbau der Windkraft wird von EU und heimischer Politik – unterstützt von Lobbygruppen wie der IG Windkraft – massiv vorangetrieben, unter dem Motto: Man müsse „alle Potenziale nutzen“. Dabei wird übersehen, dass sich die Voraussetzungen zwischen Ost- und Westösterreich grundlegend unterscheiden. Im alpinen Raum sind Windparks fast nur auf Graten und Gipfeln möglich – also dort, wo Eingriffe, Sichtbarkeit, Umweltauswirkungen und Gefahrenpotenzial am gravierendsten sind.

Das geplante Projekt Windsfeld/Salzburg zeigt die Dimensionen: 15 km lange Zufahrten in den Fels gesprengt, massive Eingriffe in hochalpine Böden für Montageflächen, Betonfundamente und Leitungstrassen sind erforderlich. Böden, die für einen Millimeter Aufbau Jahrzehnte brauchen, werden zerstört. Tausende Tonnen Material müssen ins Gebirge transportiert werden, Straßen ganzjährig freigehalten werden. 184 Meter hohe Anlagen ragen in Vogelzugrouten, Großvögel sind gefährdet, Lärm, Schattenwurf, Beleuchtung und Bewegung verändern Lebensräume.

Die Landschaft ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor: Der Tourismus lebt vom Berg- und Seenerlebnis und unberührter Natur. Windparks gefährden dieses Kapital und damit regionale Wertschöpfung und Identität. Dabei verpflichtet die Alpenkonvention zum Schutz von Naturlandschaft, Biodiversität und kulturellem Erbe.

Auch wirtschaftlich bringen alpine Windparks viel weniger: Während im Osten bis zu 2600 Volllaststunden erreicht werden, liegen alpine Projekte oft bei etwa 1500 oder darunter. Vereisung und Abschaltungen reduzieren den Ertrag zusätzlich – bei gleichzeitig massiv höheren Bau- und Wartungskosten. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, die Mehrkosten trägt der Stromkunde.

Der Verweis auf Energieautarkie oder die „Winterstromlücke“ greift zu kurz. Ein autarkes System ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Die Zukunft liegt in einem vernetzten Europa, in dem Regionen ihre jeweiligen Stärken einbringen – nicht in der Erschließung der letzten sensiblen Räume um jeden Preis.

Österreich und besonders Kärnten mit seinen 750 Wasserkraft- und Pumpspeicherkraftwerken steht bei erneuerbarer Energie weltweit im Spitzenfeld. Gerade deshalb braucht es einen Ausbau mit Augenmaß: Effizienzsteigerung, Einsparung, Photovoltaik auf verbauten Flächen, Biomasse im Winter und optimierte Wasserkraft bieten deutlich größere Hebel – bei weit geringeren Eingriffen.

Windkraft im alpinen Raum ist damit kein fehlendes Puzzlestück der Energiewende, sondern ein unverhältnismäßiger Eingriff mit begrenztem Nutzen.