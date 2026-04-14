Mit einer Windkraft-Offensive in der Steiermark prescht nun die Landesregierung vor. Je nach Bauart sollen rund 100 bis 150 neue Windräder errichtet werden – und zwar zusätzlich zu den 121 bestehenden sowie jenen rund 70, die bereits in Bau oder im Genehmigungsverfahren sind. Möglich machen soll das die zweite Erweiterung des Sachprogramms Windenergie, die von der Landesregierung am Montag präsentiert worden ist. Das Programm teilt die windreichen Gebiete des Bundeslands in Vorrang-, Eignungs- und Ausschlusszonen für die Windkraftnutzung ein, um den Ausbau in geordnete Bahnen zu lenken.

Der nun vorgelegte Entwurf sieht insgesamt 18 zusätzliche Windkraftzonen vor: In vier Fällen handelt es sich um Erweiterungen bestehender Zonen, in 14 Fällen um gänzlich neue Gebiete. So wird etwa auf dem Hahnkogel im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf knapp 800 Hektar Fläche Platz für 15 bis 28 neue Windräder reserviert; 15 bis 25 Anlagen könnten am Steinplan im Murtal, 6 bis 10 Anlagen am Veitschbachtörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, weitere 7 bis 11 am Perchauer Eck bei Murau entstehen.

„Endlich mal positive Nachrichten“

Doch während sich die Landesregierung einig und von einem Ausbau der Windkraft überzeugt ist, spalten sich die Meinungen im Kleine-Zeitung-Forum. Einige Userinnen und User gehen mit dem Vorhaben der Landesregierung konform und befürworten den Ausbau, wie beispielsweise „Jamerstiberius“: „Bravo! Weiter so“, und „Evaregina“: „Wir brauchen dringend Windenergie, die gibt‘s nämlich auch, wenn die Sonne nicht scheint.“

Auch „petera“ empfindet die geplante Erweiterung als positive Nachricht: „Endlich mal positive Nachrichten!“, und „Schnitzelbaron“ freut sich über den Fortschritt: „Endlich kommt Bewegung rein in die Sache.“

„Scheußliche Verschandelung der Berglandschaft“

Doch nicht alle Foristen sprechen sich für Windkraft und deren Ausbau aus. Besonders, dass die Natur so verschandelt oder gar zerstört werden würde, meinen einige von ihnen. „The Passenger“ schreibt: „Verschandelung des Landes für nichts und wieder nichts ...“ Auch „Popelgretel“ ist strikt dagegen: „Die Naturverschandelung (Zerstörung) schreitet voran.“

„miwundertgoarnix“ empfindet den geplanten Ausbau zudem als „Vergehen an der Natur“ und meint: „(...) Ich hoffe es prüft jemand, der den ökologischen Fußabdruck neutral und ehrlich bewertet und die ganzen Subventionen weglässt, die wie eine dicke Schicht Make-up über der Wahrheit liegen.“

Und auch „Stephan123“ kann sich nicht für die Windkraft-Offensive begeistern: „Scheußliche Verschandelung der ehemals schönen Berglandschaft. Wir brauchen nicht mehr stolz auf unsere Heimat sein, wenn wir so ein Geschenk der Natur dermaßen verschandeln.“