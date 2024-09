Noch ist unklar, warum der Migrationsgipfel in Berlin gescheitert ist und ob die Opposition aus inhaltlichen oder taktischen Gründen der Ampel die Zustimmung zu Vorschlägen verweigert hat, die Schnellverfahren an den Außengrenzen und Zurückweisungen vorsehen. Doch eines steht fest: Deutschland will, neun Jahre nach der „Flüchtlingskrise“ 2015, die Asylzügel anziehen. Ein Schwenk, den sich Österreich seit Jahren wünscht und von dem es nun überrumpelt wird.