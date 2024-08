Bei Eintritt Eintritt: So könnte man das neue Tourismusmotto umreißen, das zusehends in der von Menschenmassen überrannten Fremdenverkehrsbranche Einzug hält. Nach Venedig ist es nun das Schweizer Bergdorf Zermatt, das anreisende Gäste nur mehr gegen einen Obulus an die Stätte der krass grassierenden Sehnsucht vorlassen will. Werden österreichische Tourismusziele folgen? Wie sieht die Preisliste aus? 10 Euro pro Nase für Hallstatt, 15 für Kitzbühel, 20 für Salzburg-Stadt, 25 zur Festspielzeit? Unsere Kollegen Manfred Neuper und Uwe Sommersguter legen dazu heute eine lesenswerte Geschichte im Wirtschaftsteil vor.