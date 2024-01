Überstanden sind die für die Sparte mageren Pandemiejahre, längst setzt die Kreuzfahrtindustrie wieder ungehemmt auf Gigantomanie: Am Wochenende lief die „Icon of the Seas“ zur ersten Reise aus – von Miami in die Karibik. Das 365 Meter lange, größte Kreuzfahrtschiff der Welt transportiert auf 20 Decks bis zu 9950 Menschen.