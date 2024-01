Der Begriff wird schon seit einiger Zeit für die Ozeanriesen strapaziert, aber die „Icon of the Seas“ ist tatsächlich eine schwimmende Kleinstadt. Mit einer Länge von 365 Metern und 250.800 Bruttoregistertonnen ist das Kreuzfahrtschiff der Reederei Royal Carribean aktuell das größte der Welt und hat damit die „Wonder of the Seas“ aus dem gleichen Stall abgelöst. Damit ist sie rund fünf Mal größer als die Titanic.

Am 27. Jänner sticht der Kreuzer mit 20 Decks und Platz für rund 10.000 Menschen (7600 Passagiere und 2350 Crewmitglieder) an Bord vom US-amerikanischen Miami aus zu seiner Jungfernfahrt in See, von ihrem Heimathafen aus soll die Routen in die Karibik, nach Mexiko oder Honduras bedienen. Das innerhalb von drei Jahren bei der Meyer-Werft in Turku (Finnland) gebaute Schiff wurde feierlich von Fußball-Star Lionel Messi getauft.

Weil das Schiff so weitläufig ist, spricht die Reederei von acht verschiedenen Nachbarschaften: zum Beispiel „Thrill Island“, dem größten Wasserpark auf einem Kreuzfahrtschiff mit sechs Rutschen und die riesige Kuppel aus Glas und Aluminium namens „Aquadome“ inklusive Wasserfall am Bug, in dem abends Shows gezeigt werden. Oder „Surfside“, das auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern zugeschnitten ist, während „Hideaway“ mit Infinity Pool 135 Meter über der Wasseroberfläche ein ruhiger Rückzugsort sein soll. Dazu kommen mehr als 20 Restaurants, 15 Bars, ein Casino, sieben Pools und eine Eisarena.

2805 Kabinen unterschiedlicher Kategorien finden sich an Bord, ab rund 2000 Euro pro Person ist man bei einer einwöchigen Kreuzfahrt am Miami dabei. Die sechs Motoren können Schweröl, aber erstmals bei einem Schiff dieser Reederei auch Flüssiggas (LNG) verbrennen. Das soll die „Icon of the Seas“ um 35 Prozent energieeffizienter machen. Bei einem diesem Kaliber von Kreuzer in Sachen Nachhaltigkeit aber wohl einer ein Tropfen im Ozean.