Meuterei vor der Bounty (die betroffene Fähre hieß natürlich anders): Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck geriet an der Nordseeküste in Bedrängnis, als Wutbauern den Grünen sehr eindringlich am Verlassen seiner Fähre hinderten und den Anleger in Schlüttsiel im Kreis Nordfriesland blockierten. Abgepasst wurde Habeck bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub.