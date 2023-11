Das politische Urteil kam schon Tage vor dem Parteitreffen. „Wir haben zehn gute Jahre hinter uns“, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in sehr warmen Worten. Um die Grünen in dem Bundesland dann doch kalt abzuservieren. Rhein wird in Hessen künftig nicht mit den Grünen, sondern mit der SPD regieren. Zuvor hatte sich schon die CDU in Berlin nach der Landtagswahl gegen die Grünen entschieden. In Bayern hatte sie CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder zum Hauptgegner der Union erklärt. Die Grünen sind in Deutschland plötzlich raus aus dem politischen Spiel.