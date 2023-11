Die Verabschiedung eines Haushalts ist in Zahlen gegossene Politik, heißt es. In Deutschland ist derzeit erstmal nichts mehr festgegossen. Das Verfassungsgericht hat den Nachtragsetat für das Jahr 2021 verworfen. Die Ampel-Regierung hatte zu Unrecht Kreditzusagen aus den Pandemie-Jahren in den Fonds für die Energiewende verschoben. Ein Verstoß gegen die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse, urteilte das Gericht.