Am 13. Jänner startet die neue, mittlerweile 16., Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Und die Gagen der zwölf Stars und Sternchen, die sich den teils sehr speziellen Aufgaben stellen müssen, gehen weit auseinander. So ist Designerin und Model Claudia Effenberg (57) die Teilnehmerin, für die RTL am meisten Geld bezahlt: 500.000 Euro ist sie dem Privatsender wert. Laut Angaben der "Bild" würden die Macher der Sendung wohl hoffen, dass Effenberg über ihre Ehe und weitere Pläne mit Ex-Fußballer Stefan Effenberg auspackt.

Das Dschungelcamp lässt sich aber auch bei den übrigen Mitspielern um den Titel "Dschungelkönig" oder "Dschungelkönigin" nicht lumpen: Der deutsche Sänger Lucas Cordalis (54) soll demnach 150.000 Euro erhalten. Die Hoffnung des Senders? Dass er ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert und unterhaltsame Geschichten über seine Frau Daniela Katzenberger (36) zum Besten gibt.

Auf Platz drei der höchsten Gagen liegt der Schauspieler und Synchronsprecher Martin Semmelrogge (67) mit 100.000 Euro. Deutschen Medienberichten zufolge steht allerdings seine Anreise noch aus. Model Papis Loveday (46), NDW-Legende Markus Mörl (63) und Schauspielerin Jana Pallaske (43) erhalten jeweils zwischen 70.000 und 80.000 Euro.

Am wenigsten wird der Radiomoderatorin Verena Kerth (41), Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier (33), den Reality-Sternchen Cecilia Asoro (26), Luigi "Gigi" Birofio (23) und Cosimo Citiolo (41) sowie der Transgender-Influencerin Jolina Mennen (30) bezahlt. Deren Gagen liegen zwischen 30.000 und 50.000 Euro.

Ob Birofio tatsächlich ins Dschungelcamp einziehen darf, ist allerdings noch nicht klar. Bei ihm wurde bei seinem ersten PCR-Test in Australien Corona nachgewiesen und befindet sich nun Selbstisolation.

Start der heurigen Staffel: 13. Jänner, ab 21.30 Uhr auf RTL.