Hollywoodstar Russell Crowe ist zu Besuch in Rom und hat mit seiner Familie das Kolosseum besichtigt. Crowe, dem die Hauptrolle in "Gladiator" aus dem Jahr 2000 einen Oscar als bester Schauspieler eingebracht hatte, besuchte das Monument mit seiner Lebensgefährtin Britney Theriot und seinen Kindern. "Kinder, schaut euch mein altes Büro an!", scherzte der 58-jährige Schauspieler laut Medienangaben. Der Schauspieler postete Selfies seines Besuchs im Kolosseum.

Russell Crowe im Film "Gladiator" © (c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-images.de)