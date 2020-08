Cowell wurde einer breiten Öffentlichkeit durch seine Teilnahme an Shows wie "Britain's Got Talent", "The X Factor" oder "American Idol" bekannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Simon Cowell © (c) Willy Sanjuan/Invision/AP (Willy Sanjuan)

Der britische Musikproduzent Simon Cowell (60) liegt nach einem Sturz von seinem E-Bike im Krankenhaus. Bei dem Unfall am Samstag im kalifornischen Malibu habe sich der "America's Got Talent"-Gastgeber den Rücken gebrochen, hieß es in einer Mitteilung seines Sprechers, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Er müsse operiert werden.

Er habe sein neues Elektro-Fahrrad testen wollen und sei dabei im Hof seines Hauses gestürzt, hieß es weiter. Cowell, Entdecker von Stars wie One Direction und Kelly Clarkson, wirkte als Schöpfer oder Jurymitglied bei Shows wie "Britain's Got Talent", "The X Factor" oder "American Idol" mit. Mit seiner Lebensgefährtin Lauren Silverman hat der Musikproduzent einen sechsjährigen Sohn.