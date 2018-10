Facebook

Ottfried Fischer und Karl Merkatz bei der Ehrung von Karl Spies Mitte September im Bundesdenkmal © Bimashofer

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern hat der Schauspieler und Kabarettoist Ottfried Fischer (64) ein Video auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, in dem er mit "den rechten" im Freistaat und Ministerpräsident Markus Söder (CDU) abrechnet. Gleich zu Beginn des 30-Sekunden-Clips macht der populäre "Der Bulle von Tölz"-Schauspieler über zwei von Söders "Lieblingsprojekten" lustig: Zum einen das bayerische Raumfahrtprogramm "Bavaria One", zum anderen den Kreuz-Erlass. Fischers Aufruf: Die Bayern sollen am 14. Oktober nicht für Söder und "die ganzen Rechten und alternativen Rechten" stimmen.