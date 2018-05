Auf Wunsch von Tim Berglings Familie wird der verstorbene Star-DJ in aller Stille beigesetzt. Das ließen die Hinterbliebenen nun verlautbaren.

Tim Bergling alias Avicii. Familie und Freude werden sich in aller Stille von ihm verabschieden. © Amy SussmanAP

Die Angehörigen von Avicii (Tim Bergling) richteten ein Schreiben ans Magazin "Billboard", auch um allen Spekulationen und Fragen um sein Begräbnis ein Ende zu setzen. Auf Wunsch der Familie wird die Beisetzung im privaten Rahmen abgehalten. Sie teilte mit, dass jene Menschen anwesend seien, die Tim am nächsten standen. Man bitte die Medien höflich, diese Entscheidung zu respektieren.Weitere Informationen zur Beerdigung seitens der Hinterbliebenen wird es nicht geben.

Avicii ist am 20. April in Maskat (Oman) tot aufgefunden worden. Der millionenschwere schwedische DJ wurde nur 28 Jahre alt. Weltweit löste der völlig unerwartete Tod tiefe Betroffenheit aus. In seiner Heimat Schweden erwiesen Fans des Künstlers Avicii mit spontanen Gedenk-Partys auf offener Straße eine letzte Ehre.