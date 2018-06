Gestern ist Tim Bergling alias DJ Avicii in Stockholm beerdigt worden. Die nicht offizielle Trauerfeier fand zwei Monate nach dem tragischen Tod statt. Bergling ist mit 28 Jahren verstorben. Sein Tod löste weltweit Betroffenheit aus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tim Bergling alias DJ Avicii © Amy Sussman/Invision/AP

In aller Stille nahmen Freunde und Familie Abschied von Tim Bergling. Die Zeremonie bei strahlendem Sonnenschein fand am Sonntag in Stockholm statt. Beigesetzt wurde Avicii auf dem Friedhof Skogskyrkogården. Der malerische, inmitten von viel Natur gelegene Friedhof gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Trauergäste posteten auf Instagram Fotos von der Beerdigung, darunter sein Schwager Joakim Sterner.

Ein Beitrag geteilt von JOAKIM STERNER (@joakimsterner) am Jun 9, 2018 um 12:12 PDT

Tim Berlings Freund Jesse Waits postete ein Foto vom Programm des Zeremoniells.

❤️ Ein Beitrag geteilt von Jesse Waits (@jessecwaits) am Jun 9, 2018 um 11:31 PDT

Nach der Trauerfeier kam es noch zu einer schönen Geste. Avicii zu Ehren wurde eine Pferd der Reiterstaffel der königlichen Leibgarde auf den Namen "D’Avicii“ getauft. Tim Berglings Angehörige waren anwesend, wie ein Facebook-Posting mitteilt.