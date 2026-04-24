Patrice Aminati spricht Klartext. In einem aktuellen Interview äußert sie sich zur Trennung von Moderator Daniel Aminati und geht auch auf die Gründe ein, die zum Beziehungs-Aus geführt haben sollen. Sie hätte lange gekämpft und war gewillt, die Ehe für ihre Tochter zu retten: „Ich werfe ja nicht einfach eine Ehe hin“.

2018 hatte sich das ehemalige Paar kennengelernt. Im April 2022 heirateten sie, im August desselben Jahres kam ihre Tochter zur Welt. Nur wenige Monate später erhielt die Unternehmerin und Influencerin die Diagnose Hautkrebs. Seitdem kämpft sie tapfer gegen ihre schwere Erkrankung.

Aminati sprach auf Instagram bereits mehrmals über das Thema Vorsorge. Ohne Früherkennung durch Hautkrebs-Screenings würden die Chancen auf eine Genesung drastisch sinken. Die Mutter einer Tochter kritisiert daher auch die deutsche Bundesregierung scharf. Sie wollen die Vorsorgeuntersuchung ab 2027 abschaffen, um Budget zu sparen.

Für die Erkrankte wäre eine solche Entscheidung fatal: „Vorsorge kann schlimme Verläufe verhindern und Leben retten“. Aminati möchte für den Erhalt des Screenings kämpfen und ruft auch andere dazu auf.