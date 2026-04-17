Stefanie Werger meldet sich mit „So schene Leit“ zurück: Die Steirerin hat sich von der Bühne schon länger verabschiedet, das neue Lied wirft jetzt einen ironischen Blick auf „Markenfetischisten“.

„Ich habe Markenfetischisten schon immer gern ein wenig veräppelt, ohne ihnen ernsthaft nahetreten zu wollen“, sagt Werger in einer Aussendung. Sie selbst hat den Text und die Musik geschrieben, Christian Kolonovits hat den Song produziert. Aus gesundheitlichen Gründen hat sie sich von der Konzertbühne zurückgezogen. „Als die Scheinwerfer endgültig für mich ausgegangen sind, war ich glücklich über meinen von tosendem Applaus begleiteten Abgang und den Riesenerfolg meiner Abschiedstournee“, sagt sie. Zuletzt trat sie 2022 im Grazer Orpheum auf.

„Keiner wollte was von mir“

Aber die Ruhe war ihr dann doch zu viel: „Kaum jemand rief mich mehr an und keiner wollte was von mir (...) Diese ungewohnte Stille hat mich schon bald erdrückt und meine Kreativität gelähmt.“ Nach dem Tod ihres Freundes und Gitarristen Goran ging es ihr schlecht: „Mein Mann hat liebevoll versucht, meine Seele wieder zu reanimieren“, findet sie ehrliche Worte.

Werger feierte ab den 1980er-Jahren große Erfolge. „Stoak wie a Felsen“ gehört dabei zu einem ihrer größten Hits.