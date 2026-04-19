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In aller Kürze:

Sarah „Fergie“ Ferguson in Österreich gesichtet

Monatelang war es still um Sarah Ferguson. Jetzt zeigen Paparazzi-Fotos die Ex-Herzogin von York. Es zog sie einmal mehr nach Österreich.

„Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein“

Monatelang schwieg Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem Interview äußert sie sich nun erstmals zum Familienstreit.

Ein Bild aus besseren Tagen: Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria
Ein Bild aus besseren Tagen: Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria © IMAGO/Richard Goldschmidt

Lana Del Rey singt neuen James-Bond-Song

Lana Del Rey hat überraschend einen James-Bond-Song namens „First Light“ veröffentlicht, der jedoch nicht im nächsten Bond-Film, sondern im Videospiel „007 First Light“ zu hören sein wird.

Ralf Schumacher und Partner Étienne heiraten im Fernsehen

Der Fernsehsender Sky wird das verliebte Paar bei den Hochzeitsvorbereitungen und an seinem wichtigsten Tag begleiten. Die beiden ersten Folgen der vierteiligen Sky-Doku „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja” sind ab dem 21. Mai zu sehen.

Patrice Aminati: „Ich möchte einfach weiterleben“

Mit einem emotionalen Posting sorgt Patrice Aminati (30) für große Anteilnahme. Offen wie selten spricht die krebskranke Influencerin über ihre Angst, ihre Hoffnung und ihren größten Wunsch: einfach weiterleben zu dürfen.

Diese Stars haben Zwillingsgeschwister

Wussten Sie schon, dass „Bohemian Rhapsody“-Schauspieler Rami Malek einen eineiigen Zwillingsbruder hat? Rami und Sami Malek erschienen 2019 gemeinsam bei den Golden Globes.

Uhrenmarke setzt auf Kärntner Schauspielerin und Diamanten

Schauspielerin und Model Larissa Marolt ist neues Gesicht der Uhrenmarke Jacques Lemans. Auf Burg Taggenbrunn wurde die neue Kollektion präsentiert. Rund eine Million Uhren verkauft man jedes Jahr.

Juniorchef Andreas Riedl, Marketingchefin Michaela Riedl, Larissa Marolt und Unternehmensgründer Alfred Riedl
Juniorchef Andreas Riedl, Marketingchefin Michaela Riedl, Larissa Marolt und Unternehmensgründer Alfred Riedl © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Britney Spears: Ihr potschertes Leben

Früher war sie ein Superstar, nicht erst seit der Beendigung der Musikkarriere ist die US-Sängerin Dauergast in der Boulevardberichterstattung.

Britney Spears, Aufnahme aus dem Jahr 2019
Britney Spears, Aufnahme aus dem Jahr 2019 © AFP/Valerie Macon

Tom Neuwirth ist frisch vergeben: „Er hat mich eingekocht“

Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, verkündet im Podcast „Bussi Bla Bla“, dass er glücklich vergeben ist – und das nicht erst seit gestern.

Thron ohne Krone: Machtkampf im Hause Savoyen eskaliert

Fast 80 Jahre nach dem Ende der Monarchie in Italien sorgt das Haus Savoyen wieder für Schlagzeilen: Zwei Familienzweige streiten erbittert um die Führung der einstigen Königsdynastie.

Prinz Aimone und Prinzessin Olga von Savoyen-Aosta in Turin bei der Beerdigung von Vittorio Emanuele Prinz von Savoyen 2024
Prinz Aimone und Prinzessin Olga von Savoyen-Aosta in Turin bei der Beerdigung von Vittorio Emanuele Prinz von Savoyen 2024 © IMAGO/Piovanotto Marco/ABACA

Wie Rapper Kanye West in Ungnade fiel

Einst setze er neue Maßstäbe im Hip-Hop. Doch über die Jahre hat sich der 48-Jährige Rapper mit impulsiven Ausbrüchen, antisemitischen und rassistischen Äußerungen sowie anderen Kontroversen immer unbeliebter gemacht.

Umstritten: Rapper Kanye West | Umstritten: Rapper Kanye West
Umstritten: Rapper Kanye West
| Umstritten: Rapper Kanye West © APA/AFP

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!