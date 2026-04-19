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In aller Kürze:

Monatelang war es still um Sarah Ferguson. Jetzt zeigen Paparazzi-Fotos die Ex-Herzogin von York. Es zog sie einmal mehr nach Österreich.

Monatelang schwieg Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem Interview äußert sie sich nun erstmals zum Familienstreit.

Ein Bild aus besseren Tagen: Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria © IMAGO/Richard Goldschmidt

Lana Del Rey hat überraschend einen James-Bond-Song namens „First Light“ veröffentlicht, der jedoch nicht im nächsten Bond-Film, sondern im Videospiel „007 First Light“ zu hören sein wird.

Der Fernsehsender Sky wird das verliebte Paar bei den Hochzeitsvorbereitungen und an seinem wichtigsten Tag begleiten. Die beiden ersten Folgen der vierteiligen Sky-Doku „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja” sind ab dem 21. Mai zu sehen.

Mit einem emotionalen Posting sorgt Patrice Aminati (30) für große Anteilnahme. Offen wie selten spricht die krebskranke Influencerin über ihre Angst, ihre Hoffnung und ihren größten Wunsch: einfach weiterleben zu dürfen.

Wussten Sie schon, dass „Bohemian Rhapsody“-Schauspieler Rami Malek einen eineiigen Zwillingsbruder hat? Rami und Sami Malek erschienen 2019 gemeinsam bei den Golden Globes.

Schauspielerin und Model Larissa Marolt ist neues Gesicht der Uhrenmarke Jacques Lemans. Auf Burg Taggenbrunn wurde die neue Kollektion präsentiert. Rund eine Million Uhren verkauft man jedes Jahr.

Juniorchef Andreas Riedl, Marketingchefin Michaela Riedl, Larissa Marolt und Unternehmensgründer Alfred Riedl © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Früher war sie ein Superstar, nicht erst seit der Beendigung der Musikkarriere ist die US-Sängerin Dauergast in der Boulevardberichterstattung.

Britney Spears, Aufnahme aus dem Jahr 2019 © AFP/Valerie Macon

Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, verkündet im Podcast „Bussi Bla Bla“, dass er glücklich vergeben ist – und das nicht erst seit gestern.

Fast 80 Jahre nach dem Ende der Monarchie in Italien sorgt das Haus Savoyen wieder für Schlagzeilen: Zwei Familienzweige streiten erbittert um die Führung der einstigen Königsdynastie.

Prinz Aimone und Prinzessin Olga von Savoyen-Aosta in Turin bei der Beerdigung von Vittorio Emanuele Prinz von Savoyen 2024 © IMAGO/Piovanotto Marco/ABACA

Einst setze er neue Maßstäbe im Hip-Hop. Doch über die Jahre hat sich der 48-Jährige Rapper mit impulsiven Ausbrüchen, antisemitischen und rassistischen Äußerungen sowie anderen Kontroversen immer unbeliebter gemacht.

Umstritten: Rapper Kanye West | Umstritten: Rapper Kanye West © APA/AFP

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!