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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Justin Bieber feiert umjubeltes Comeback
- Aufreger der Woche: Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry
- Geburtstagskind der Woche: Altkönigin Margrethe feierte 86. Geburtstag
- Baby-News der Woche: Manuel Neuer und Ehefrau Anika werden zum zweiten Mal Eltern
Sarah „Fergie“ Ferguson in Österreich gesichtet
Monatelang war es still um Sarah Ferguson. Jetzt zeigen Paparazzi-Fotos die Ex-Herzogin von York. Es zog sie einmal mehr nach Österreich.
„Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein“
Monatelang schwieg Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem Interview äußert sie sich nun erstmals zum Familienstreit.
Lana Del Rey singt neuen James-Bond-Song
Lana Del Rey hat überraschend einen James-Bond-Song namens „First Light“ veröffentlicht, der jedoch nicht im nächsten Bond-Film, sondern im Videospiel „007 First Light“ zu hören sein wird.
Ralf Schumacher und Partner Étienne heiraten im Fernsehen
Der Fernsehsender Sky wird das verliebte Paar bei den Hochzeitsvorbereitungen und an seinem wichtigsten Tag begleiten. Die beiden ersten Folgen der vierteiligen Sky-Doku „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja” sind ab dem 21. Mai zu sehen.
Patrice Aminati: „Ich möchte einfach weiterleben“
Mit einem emotionalen Posting sorgt Patrice Aminati (30) für große Anteilnahme. Offen wie selten spricht die krebskranke Influencerin über ihre Angst, ihre Hoffnung und ihren größten Wunsch: einfach weiterleben zu dürfen.
Diese Stars haben Zwillingsgeschwister
Wussten Sie schon, dass „Bohemian Rhapsody“-Schauspieler Rami Malek einen eineiigen Zwillingsbruder hat? Rami und Sami Malek erschienen 2019 gemeinsam bei den Golden Globes.
Uhrenmarke setzt auf Kärntner Schauspielerin und Diamanten
Schauspielerin und Model Larissa Marolt ist neues Gesicht der Uhrenmarke Jacques Lemans. Auf Burg Taggenbrunn wurde die neue Kollektion präsentiert. Rund eine Million Uhren verkauft man jedes Jahr.
Britney Spears: Ihr potschertes Leben
Früher war sie ein Superstar, nicht erst seit der Beendigung der Musikkarriere ist die US-Sängerin Dauergast in der Boulevardberichterstattung.
Tom Neuwirth ist frisch vergeben: „Er hat mich eingekocht“
Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, verkündet im Podcast „Bussi Bla Bla“, dass er glücklich vergeben ist – und das nicht erst seit gestern.
Thron ohne Krone: Machtkampf im Hause Savoyen eskaliert
Fast 80 Jahre nach dem Ende der Monarchie in Italien sorgt das Haus Savoyen wieder für Schlagzeilen: Zwei Familienzweige streiten erbittert um die Führung der einstigen Königsdynastie.
Wie Rapper Kanye West in Ungnade fiel
Einst setze er neue Maßstäbe im Hip-Hop. Doch über die Jahre hat sich der 48-Jährige Rapper mit impulsiven Ausbrüchen, antisemitischen und rassistischen Äußerungen sowie anderen Kontroversen immer unbeliebter gemacht.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!