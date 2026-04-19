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In aller Kürze:

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan absolvierten in dieser Woche ihren ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus. Neben sozialen Terminen auch standen lukrative Auftritte auf dem Programm.

Josephine & Vincent, die beiden jüngsten Kinder von König Frederik und Königin Mary, feiern Konfirmation.

Der 61-jährige Kärntner Schauspieler ist bald deutlich seltener in seiner Rolle als Polizeihauptmeister „Michi Mohr“ zu sehen. Der Rückzug hat familiäre Gründe.

2023 wurde der Kärntner Schauspieler Max Müller mit dem Werzers Award ausgezeichnet © Markus Andreas Traussnig

Monatelang schwieg Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem Interview äußert sie sich nun erstmals zum Familienstreit.

Ein Bild aus besseren Tagen: Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria © IMAGO/Richard Goldschmidt

Monatelang war es still um Sarah Ferguson. Jetzt zeigen Paparazzi-Fotos die Ex-Herzogin von York. Es zog sie einmal mehr nach Österreich.

Lana Del Rey hat überraschend einen James-Bond-Song namens „First Light“ veröffentlicht, der jedoch nicht im nächsten Bond-Film, sondern im Videospiel „007 First Light“ zu hören sein wird.

Mit einem emotionalen Posting sorgt Patrice Aminati (30) für große Anteilnahme. Offen wie selten spricht die krebskranke Influencerin über ihre Angst, ihre Hoffnung und ihren größten Wunsch: einfach weiterleben zu dürfen.

Schauspielerin und Model Larissa Marolt ist neues Gesicht der Uhrenmarke Jacques Lemans. Auf Burg Taggenbrunn wurde die neue Kollektion präsentiert. Rund eine Million Uhren verkauft man jedes Jahr.

Juniorchef Andreas Riedl, Marketingchefin Michaela Riedl, Larissa Marolt und Unternehmensgründer Alfred Riedl © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Früher war sie ein Superstar, nicht erst seit der Beendigung der Musikkarriere ist die US-Sängerin Dauergast in der Boulevardberichterstattung.

Britney Spears, Aufnahme aus dem Jahr 2019 © AFP/Valerie Macon

Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, verkündet im Podcast „Bussi Bla Bla“, dass er glücklich vergeben ist – und das nicht erst seit gestern.

Einst setze er neue Maßstäbe im Hip-Hop. Doch über die Jahre hat sich der 48-Jährige Rapper mit impulsiven Ausbrüchen, antisemitischen und rassistischen Äußerungen sowie anderen Kontroversen immer unbeliebter gemacht.

Umstritten: Rapper Kanye West | Umstritten: Rapper Kanye West © APA/AFP

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!