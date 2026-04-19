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In aller Kürze:

Harry und Meghan: Alles nur fürs Geld?

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan absolvierten in dieser Woche ihren ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus. Neben sozialen Terminen auch standen lukrative Auftritte auf dem Programm.

Königlicher Doppeltermin: Dänemarks Zwillinge feiern Konfirmation

Josephine & Vincent, die beiden jüngsten Kinder von König Frederik und Königin Mary, feiern Konfirmation.

„Rosenheim-Cop“ Max Müller muss künftig kürzertreten

Der 61-jährige Kärntner Schauspieler ist bald deutlich seltener in seiner Rolle als Polizeihauptmeister „Michi Mohr“ zu sehen. Der Rückzug hat familiäre Gründe.

2023 wurde der Kärntner Schauspieler Max Müller mit dem Werzers Award ausgezeichnet
2023 wurde der Kärntner Schauspieler Max Müller mit dem Werzers Award ausgezeichnet © Markus Andreas Traussnig

„Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein“

Monatelang schwieg Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem Interview äußert sie sich nun erstmals zum Familienstreit.

Ein Bild aus besseren Tagen: Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria
Ein Bild aus besseren Tagen: Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria © IMAGO/Richard Goldschmidt

Sarah „Fergie“ Ferguson in Österreich gesichtet

Monatelang war es still um Sarah Ferguson. Jetzt zeigen Paparazzi-Fotos die Ex-Herzogin von York. Es zog sie einmal mehr nach Österreich.

Lana Del Rey singt neuen James-Bond-Song

Lana Del Rey hat überraschend einen James-Bond-Song namens „First Light“ veröffentlicht, der jedoch nicht im nächsten Bond-Film, sondern im Videospiel „007 First Light“ zu hören sein wird.

Patrice Aminati: „Ich möchte einfach weiterleben“

Mit einem emotionalen Posting sorgt Patrice Aminati (30) für große Anteilnahme. Offen wie selten spricht die krebskranke Influencerin über ihre Angst, ihre Hoffnung und ihren größten Wunsch: einfach weiterleben zu dürfen.

Uhrenmarke setzt auf Kärntner Schauspielerin und Diamanten

Schauspielerin und Model Larissa Marolt ist neues Gesicht der Uhrenmarke Jacques Lemans. Auf Burg Taggenbrunn wurde die neue Kollektion präsentiert. Rund eine Million Uhren verkauft man jedes Jahr.

Juniorchef Andreas Riedl, Marketingchefin Michaela Riedl, Larissa Marolt und Unternehmensgründer Alfred Riedl
Juniorchef Andreas Riedl, Marketingchefin Michaela Riedl, Larissa Marolt und Unternehmensgründer Alfred Riedl © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Britney Spears: Ihr potschertes Leben

Früher war sie ein Superstar, nicht erst seit der Beendigung der Musikkarriere ist die US-Sängerin Dauergast in der Boulevardberichterstattung.

Britney Spears, Aufnahme aus dem Jahr 2019
Britney Spears, Aufnahme aus dem Jahr 2019 © AFP/Valerie Macon

Tom Neuwirth ist frisch vergeben: „Er hat mich eingekocht“

Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, verkündet im Podcast „Bussi Bla Bla“, dass er glücklich vergeben ist – und das nicht erst seit gestern.

Wie Rapper Kanye West in Ungnade fiel

Einst setze er neue Maßstäbe im Hip-Hop. Doch über die Jahre hat sich der 48-Jährige Rapper mit impulsiven Ausbrüchen, antisemitischen und rassistischen Äußerungen sowie anderen Kontroversen immer unbeliebter gemacht.

Umstritten: Rapper Kanye West | Umstritten: Rapper Kanye West
Umstritten: Rapper Kanye West
| Umstritten: Rapper Kanye West © APA/AFP

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!