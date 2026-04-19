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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Justin Bieber feiert umjubeltes Comeback
- Aufreger der Woche: Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry
- Geburtstagskind der Woche: Altkönigin Margrethe feierte 86. Geburtstag
- Baby-News der Woche: Drittes Kind für Natalie Portman
Harry und Meghan: Alles nur fürs Geld?
Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan absolvierten in dieser Woche ihren ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus. Neben sozialen Terminen auch standen lukrative Auftritte auf dem Programm.
Königlicher Doppeltermin: Dänemarks Zwillinge feiern Konfirmation
Josephine & Vincent, die beiden jüngsten Kinder von König Frederik und Königin Mary, feiern Konfirmation.
„Rosenheim-Cop“ Max Müller muss künftig kürzertreten
Der 61-jährige Kärntner Schauspieler ist bald deutlich seltener in seiner Rolle als Polizeihauptmeister „Michi Mohr“ zu sehen. Der Rückzug hat familiäre Gründe.
„Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein“
Monatelang schwieg Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem Interview äußert sie sich nun erstmals zum Familienstreit.
Sarah „Fergie“ Ferguson in Österreich gesichtet
Monatelang war es still um Sarah Ferguson. Jetzt zeigen Paparazzi-Fotos die Ex-Herzogin von York. Es zog sie einmal mehr nach Österreich.
Lana Del Rey singt neuen James-Bond-Song
Lana Del Rey hat überraschend einen James-Bond-Song namens „First Light“ veröffentlicht, der jedoch nicht im nächsten Bond-Film, sondern im Videospiel „007 First Light“ zu hören sein wird.
Patrice Aminati: „Ich möchte einfach weiterleben“
Mit einem emotionalen Posting sorgt Patrice Aminati (30) für große Anteilnahme. Offen wie selten spricht die krebskranke Influencerin über ihre Angst, ihre Hoffnung und ihren größten Wunsch: einfach weiterleben zu dürfen.
Uhrenmarke setzt auf Kärntner Schauspielerin und Diamanten
Schauspielerin und Model Larissa Marolt ist neues Gesicht der Uhrenmarke Jacques Lemans. Auf Burg Taggenbrunn wurde die neue Kollektion präsentiert. Rund eine Million Uhren verkauft man jedes Jahr.
Britney Spears: Ihr potschertes Leben
Früher war sie ein Superstar, nicht erst seit der Beendigung der Musikkarriere ist die US-Sängerin Dauergast in der Boulevardberichterstattung.
Tom Neuwirth ist frisch vergeben: „Er hat mich eingekocht“
Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, verkündet im Podcast „Bussi Bla Bla“, dass er glücklich vergeben ist – und das nicht erst seit gestern.
Wie Rapper Kanye West in Ungnade fiel
Einst setze er neue Maßstäbe im Hip-Hop. Doch über die Jahre hat sich der 48-Jährige Rapper mit impulsiven Ausbrüchen, antisemitischen und rassistischen Äußerungen sowie anderen Kontroversen immer unbeliebter gemacht.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!