Wochen nach den schweren Vorwürfen von Brooklyn Beckham gegen seine berühmten Eltern hat Ex-Spice-Girl Victoria Beckham über die Liebe zu all ihren Kindern gesprochen. „Wir lieben unsere Kinder so sehr. Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein“, sagte die Designerin, die am 17. April ihren 52. Geburtstag feiert, dem „Wall Street Journal“. Angaben der Zeitung zufolge wurde Beckham explizit auf Brooklyn angesprochen, seinen Namen sagte sie demnach aber nicht.

Brooklyn Peltz Beckham hatte sich im Jänner mit einem Beitrag in den sozialen Medien von seinen Eltern losgesagt. „Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen“, schrieb er auf Instagram. In dem Beitrag erhob er mehrere Vorwürfe gegen seine Eltern, Thema der Streitigkeiten soll auch seine Ehefrau Nicola Peltz gewesen sein. Der frühere englische Fußball-Star David Beckham und Victoria haben insgesamt drei Söhne und eine Tochter.

Sie stünden „seit über 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu schützen und sie zu lieben“, sagte Victoria Beckham in dem Interview. „Und wissen Sie, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte.“ Die britischen Medien verbreiteten die Sätze schnell; meist mit der Wertung, das Ex-Spice-Girl habe „ihr Schweigen gebrochen“.