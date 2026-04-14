Der deutsche Comedian Torsten Sträter hat einen Tumor. Das macht der 59-Jährige auf seiner Website öffentlich.

Nachdem er kürzlich Auftritte absagen musste, war die Sorge bei seinen Fans groß, dass der beliebte Comedian an Depressionen erkrankt sei. Die Sorge weist er zurück, aber bestätigt dafür die gesundheitlichen Probleme „physischer Natur“.

Hoffnung auf Bühnen-Comeback im Mai

„Glücklicherweise befinde ich mich in den Händen überaus fähiger Ärztinnen und Ärzte. Dies führt natürlich dazu, dass ich seit Wochen sehr engmaschig und kompetent behandelt werde, und zwar so intensiv, dass ich kaum die Möglichkeit hätte, meine geliebten Auftritte wahrzunehmen“, schreibt er. Er hofft auf ein Bühnen-Comeback im Mai.

Zusätzlich entschuldigt er sich für die lange Funkstille seinerseits. „Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass derartige Erkrankungen dazu führen, dass man sich um nichts anderes kümmert und erst einmal für nichts anderes einen Kopf hat“, schreibt Sträter.

Weiters wird er keine weiteren Stellungnahmen zu dem Thema abgeben. Ebenso wenig wird er Empfehlungen zu alternativen Behandlungsmethoden annehmen. „Ich bin schon froh, dass ich das alles bis hierhin sehr gut vertragen habe. Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte“, schreibt er mit einer gewissen Portion Humor.