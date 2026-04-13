Die Sorge um Britney Spears wächst erneut: Nach einem verstörenden Video und turbulenten Wochen inklusive Festnahme hat sich der Popstar nun in eine Entzugsklinik begeben. Sie wolle dort ihr Leben wieder in den Griff bekommen.

Kurz vor ihrer Einweisung veröffentlichte Spears ein ungewöhnliches Video auf Instagram, das viele Fans irritierte. Darin tanzt sie in auffälliger Kleidung und zeigt sich in einer Weise, die in sozialen Medien für große Besorgnis sorgte.

Auch die „Bild“-Zeitung berichtet über die Szene und beschreibt das Video als „verstörend“, das erneut Fragen zu ihrem Zustand aufwerfe.

Einweisung nach Festnahme

Wie die „Bild“ weiter berichtet, soll sich Spears nach einer vorherigen Festnahme entschieden haben, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vorangegangen war der Selbsteinweisung demzufolge auch ein Vorfall Anfang März, bei dem die Sängerin wegen auffälligen Fahrverhaltens von der Polizei gestoppt worden war.

Auch andere Medien bestätigen, dass Spears diesen Schritt freiwillig gegangen ist und sich nun auf ihre mentale Gesundheit sowie mögliche Suchtprobleme konzentriert.

Unterstützung aus dem Umfeld

Laut Berichten wird Spears während ihres Klinikaufenthalts von ihrem Umfeld unterstützt. Eine feste Dauer für die Behandlung ist nicht bekannt. Sie soll so lange dort bleiben, bis sie sich stabilisiert fühlt.