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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Angelina Jolies Tochter Shiloh geht mit Video viral
- Aufreger der Woche: Michael J. Fox tot? CNN regt mit Nachruf-Panne auf
- Auftritt der Woche: Hamilton zeigt erstmals Kim Kardashian an seiner Seite
- Baby-News der Woche: Silbermond-Sängerin erwartet zweites Kind
Sohn von Trudeau: Mein Vater ist glücklich mit Katy Perry
„Sie ist super nett, sie ist super bodenständig und mein Vater ist glücklich“, schwärmt Xavier Trudeau, der Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers, über Kary Perry. Die Sängerin ist bekanntlich die neue Frau an der Seite seines Vaters.
Boris Becker kehrt dem Tennissport den Rücken
Tennis-Ikone Boris Becker beendet seine Karriere als Tennis-Coach. Zukünftig soll die Familie im Mittelpunkt stehen, aber auch neue berufliche Ideen warten.
Trauer um Schauspieler Mario Adorf
Mario Adorf ist tot. Der große Schauspieler starb mit 95 Jahren in Paris.
„Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter wird Mama
Freudige Nachrichten aus dem ORF: „Dancing Stars“-Profitänzerin und „Fit mit den Stars“-Turnerin Conny Kreuter erwartet ein Kind. Die 40-Jährige machte ihre Schwangerschaft am Mittwoch selbst öffentlich – live im TV.
Cora Schumacher: „Er war nicht der, der er vorgab zu sein“
Die Beziehung von Cora Schumacher ist nach nur wenigen Monaten überraschend gescheitert. Das bestätigte die 49-Jährige selbst gegenüber der „Bild-Zeitung“.
Victoria Swarovski leiht diesem italienischen Modelabel ihr Gesicht
Die gebürtige Tirolerin wurde von einem italienischen Strick-Luxuslabel als Digital Ambassador angeheuert.
„Dunkelste Zeit meines Lebens“: Baumgartner-Freundin meldet sich zu Wort
Die rumänische TV-Journalistin Mihaela Rădulescu Schwartzenberg, langjährige Lebensgefährtin des verstorbenen Extremsportlers Felix Baumgartner, hat zu Ostern über die schwierige Zeit nach seinem Tod gesprochen.
Vier Monate nach Abschied: Thomas Gottschalk zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit
Die Nachricht von seiner Krebserkrankung erschütterte viele Fans. Nun zeigte sich Entertainer Thomas Gottschalk erstmals seit seinem TV-Rückzug wieder öffentlich bei einem Familienausflug am Tegernsee.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!