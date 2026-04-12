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In aller Kürze:

„Sie ist super nett, sie ist super bodenständig und mein Vater ist glücklich“, schwärmt Xavier Trudeau, der Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers, über Kary Perry. Die Sängerin ist bekanntlich die neue Frau an der Seite seines Vaters.

Frankreichs Premier Justin Trudeau und sein Sohn Xavier (links) © IMAGO/Sean Kilpatrick

Tennis-Ikone Boris Becker beendet seine Karriere als Tennis-Coach. Zukünftig soll die Familie im Mittelpunkt stehen, aber auch neue berufliche Ideen warten.

Mario Adorf ist tot. Der große Schauspieler starb mit 95 Jahren in Paris.

Freudige Nachrichten aus dem ORF: „Dancing Stars“-Profitänzerin und „Fit mit den Stars“-Turnerin Conny Kreuter erwartet ein Kind. Die 40-Jährige machte ihre Schwangerschaft am Mittwoch selbst öffentlich – live im TV.

Die Beziehung von Cora Schumacher ist nach nur wenigen Monaten überraschend gescheitert. Das bestätigte die 49-Jährige selbst gegenüber der „Bild-Zeitung“.

Cora Schumacher ist wieder Single © IMAGO/Star-media

Die gebürtige Tirolerin wurde von einem italienischen Strick-Luxuslabel als Digital Ambassador angeheuert.

Die rumänische TV-Journalistin Mihaela Rădulescu Schwartzenberg, langjährige Lebensgefährtin des verstorbenen Extremsportlers Felix Baumgartner, hat zu Ostern über die schwierige Zeit nach seinem Tod gesprochen.

Felix Baumgartner und Mihaela Radulescu Schwartzenberg © IMAGO/Imago Stock&people

Die Nachricht von seiner Krebserkrankung erschütterte viele Fans. Nun zeigte sich Entertainer Thomas Gottschalk erstmals seit seinem TV-Rückzug wieder öffentlich bei einem Familienausflug am Tegernsee.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!