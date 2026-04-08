Für den ehemaligen Tennis-Star Boris Becker (58) beginnt ein neues Kapitel: Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger hat endgültig beschlossen, sich aus dem Trainergeschäft zurückzuziehen und kehrt dem hektischen Alltag auf der Tour aus persönlichen Gründen den Rücken.

Bei einem Medientermin rund um die Laureus World Sports Awards in Madrid machte Becker deutlich: Seine Zeit im „Trainer-Zirkus“ ist vorbei. Trotz zahlreicher Anfragen internationaler Topspieler habe er sich bewusst dagegen entschieden, noch einmal an die Seitenlinie zurückzukehren.

Becker genießt neues Familienglück

Seit der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria im November 2025 hat sich Beckers Leben grundlegend verändert. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro genießt der 58-Jährige sein neues Familienglück – und setzt klare Prioritäten. Als fünffacher Vater rücken für ihn nun die ruhigen, kostbaren Momente abseits des Rampenlichts in den Vordergrund.

Seit der Geburt seines jüngsten Kindes habe sich sein Alltag deutlich verschoben, erklärt der frühere Tennisprofi. Die neue Situation erfordere mehr Zeit und habe ihn dazu bewogen, auch beruflich neue Wege einzuschlagen.

„Meine Zeit als Trainer ist vorbei“

In seiner Zeit als Coach arbeitete Becker unter anderem mit Novak Djokovic und Holger Rune zusammen und feierte große Erfolge. Im Gespräch bei den Laureus World Sports Awards blickt der frühere Wimbledon-Sieger aber ohne große Wehmut zurück. „Ich habe eine wundervolle Zeit gehabt, aber meine Zeit als Trainer ist vorbei“, stellt die Tennis-Legende klar. Künftig will sich der 58-Jährige nach eigener Aussage anderen beruflichen Projekten – vor allem im Medienbereich – widmen.

Ganz verabschieden wird er sich vom Tennis aber nicht. Im Hintergrund will Boris Becker bei Bedarf weiterhin als Ratgeber zur Verfügung stehen, aber diskret und ohne öffentliche Aufmerksamkeit.

Boris Becker gewann mit nur 17 Jahren Wimbledon

Becker selbst begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennissport, mit 17 gewann er sensationell das Turnier von Wimbledon. Als Tennisprofi gewann er insgesamt 49 Turniere, darunter sechs Grand-Slam-Titel.