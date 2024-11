Wie Gemälde aus einem vergangenen Jahrhundert: Die weltberühmte Fotografin Annie Leibovitz setzte König Felipe (56) und Königin Letizia (52) von Spanien für ihre neuen offiziellen Porträts in der prunkvollen Gasparini-Halle des Königspalasts in Madrid in Szene.

Letizia beeindruckte mit ihrem eleganten Auftritt in einer schwarzen, trägerlosen Robe des spanischen Designers Cristóbal Balenciaga. Abgerundet wurde ihr Look durch einen roten Satinschal sowie ihre Diamant-Riviere-Halskette und passende Ohrringe der einstigen Königin Ena. König Felipe präsentierte sich beim Shooting ganz staatsmännisch in einer Militäruniform.

Trotz der künstlerisch hochwertigen Porträts gibt es auch Kritik an den Aufnahmen.