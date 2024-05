Es sind schmutzige Gerüchte, die derzeit in Spanien ihre Runden drehen und den 20. Hochzeitstag des Königspaars Felipe (56) und Letizia (51) am 22. Mai wohl gewaltig verdunkelt haben. Die Ehe der spanischen Royals soll nur noch am Papier existieren, der Schein wird eisern gewahrt. Die Königin soll sich in ihrer Ehe langweilen und bereits zahlreiche Affären gehabt haben. Das behautet jedenfalls Letizias ehemaliger Schwager Jaime Del Burgo (53). Der Unternehmer war von 2012 bis 2014 mit Letizias Schwester Telma Ortiz verheiratet, und will – nach eigenen Angaben – ebenfalls eine längere Affäre mit Letizia gehabt haben.

Das Absurde an der emsigen Berichterstattung über die Gerüchte: Teilweise geht es überhaupt nicht um die Zeit, in der Letizia mit Felipe zusammen war, sondern um ihre private Vergangenheit vor ihrer Zeit in dem Königshaus. So schreibt das spanische Medium „El Nacional“, Letizia habe neben Del Burgo noch acht „weitere Liebhaber“ gehabt, allerdings während ihrer ersten Ehe, in der sie mit dem Lehrer Alonso Guerrero von 1998 bis 1999 verheiratet war. Felipe soll sie 2004 wegen seines Ruhms und des Glamour-Faktors geheiratet haben, laut Palastinsidern habe sie nie wirklich ihn geliebt, sondern immer nur seinen Status. Umgekehrt habe er sie emotional ausgehungert.

Beide sollen neue „Partner“ haben

Dennoch. Stimmt zumindest ein Teil der Gerüchte, haben beide bereits neue Partner. Letizias Liebhaber sei laut der argentinischen Zeitschrift Caras „sehr reich“ und besitze „ein Schloss in den französischen Pyrenäen“. Sie habe schon ein Wochenende mit ihm verbracht und er soll von den Medien bereits den Spitznamen „Jaime del Burgos Stellvertreter“ bekommen haben. Und auch Felipe soll kein Kind von Traurigkeit sein und bei seinem jüngsten Wochenendausflug von einer „reichen Erbin“ begleitet worden sein. Die Leibwächter seien angewiesen worden, jegliche Paparazzi-Bilder von der Dame zu verhindern.

Damit gibt es zwar keine Beweisfotos - Fakt ist aber, dass die beiden im März tatsächlich an mehreren Wochenenden getrennt voneinander unterwegs gewesen sind, so die deutsche „Bild“-Zeitung. Wie um den Gerüchten entgegenzuwirken, wurde zum 20. Hochzeitstag eine harmonische Fotoserie des Paars im Park des Palacio Real in Madrid aufgenommen und veröffentlicht.