Seit Anfang des Jahres, dem 14. Jänner 2024, hat Dänemark ein neues Königspaar: König Frederik (55) und Königin Mary (51). Mit frischem Elan, klaren Visionen und einem starken Sinn für Verantwortung haben sie Boden wettgemacht bei der wachsenden Zahl an Monarchiekritikern. Und vielleicht, so wird gemunkelt, sollte damit auch abgelenkt werden von den Affären- und Trennungsgerüchten. Jedenfalls haben Frederik und Mary ambitionierte Pläne, die Monarchie moderner, zugänglicher und relevanter für die Gesellschaft zu gestalten.

Monatliche „offene Audienzen“

So betonten König Frederik und Königin Mary immer wieder, dass sie eine „Monarchie des Volkes“ schaffen wollen. Sie setzen auf mehr Transparenz in den königlichen Abläufen und regelmäßige Bürgerdialoge. Dafür planen sie monatliche „offene Audienzen“, bei denen Bürger ihre Anliegen direkt vortragen können. Zusätzlich sollen königliche Residenzen häufiger für die Öffentlichkeit zugänglich sein, um mehr Einblicke in das Leben und die Arbeit der Royals zu geben.

Schwerpunkt Klimaschutz

Einer der zentralen Punkte ihrer Agenda ist der Klimaschutz. Frederik und Mary haben angekündigt, den königlichen Haushalt innerhalb der nächsten fünf Jahre klimaneutral zu machen. Dazu gehört der Ausbau von Solaranlagen auf königlichen Anwesen, der Verzicht auf unnötige Flugreisen und die Förderung von Projekten für erneuerbare Energien in Dänemark. „Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen“, betonte der König schon in seiner ersten Neujahrsansprache. Den richtigen Umgang mit der Umwelt und das Thema Nachhaltigkeit möchte das Paar auch an ihre vier Kinder Prinz Christian (15), Prinzessin Isabella (13), Prinz Vincent (10) und Prinzessin Josephine (10), weitergeben.

Soziale Themen im Fokus

Das Königspaar möchte sich verstärkt für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Insbesondere die Förderung von Bildung, Chancengleichheit und Integration liegt ihnen am Herzen. Königin Mary plant eine neue Stiftung ins Leben zu rufen, die Kinder aus benachteiligten Familien unterstützt, während Frederik sich für die Rechte von Senioren und die Verbesserung des Gesundheitssystems einsetzt.

Verstärkt auf TikTok und YouTube

In einer Zeit, in der Social Media eine zentrale Rolle spielt, möchten Frederik und Mary auch die Monarchie digitalisieren. Sie haben ein junges Kommunikationsteam engagiert, das moderne Kanäle wie Instagram, TikTok und YouTube nutzt, um mit der Bevölkerung – vor allem der Jugend – in Kontakt zu treten. „Wir wollen nicht hinter verschlossenen Türen regieren, sondern unser Leben und unsere Arbeit teilen“, erklärte Königin Mary kürzlich in einem Interview.

Verzicht auf Privilegien

Das Paar hat auch angekündigt, den königlichen Haushalt zu straffen und unnötige Ausgaben zu reduzieren. So sollen zum Beispiel kleinere Feierlichkeiten und weniger pompöse Zeremonien stattfinden. „Wir möchten, dass die Monarchie ihre Rolle als Dienstleister für das Volk stärker wahrnimmt“, sagte König Frederik.

Gründe für die Veränderungen

König Frederik und Königin Mary sind überzeugt, dass die Monarchie nur dann überleben kann, wenn sie sich an die veränderten Anforderungen der Gesellschaft anpasst. Sie wollen eine Monarchie, die nicht als Symbol der Vergangenheit, sondern als treibende Kraft für die Zukunft wahrgenommen wird. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob sie ihre ehrgeizigen Pläne in die Tat umsetzen können.