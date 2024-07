Auf einer mehrtägigen Tour durch Grönland ist das dänische Königspaar seit Ende Juni. Anlass für den offiziellen Staatsbesuch von Königin Mary (52) und König Frederik (56) ist, sich den Grönländerinnen und Grönländern als neue Regenten vorzustellen. Mit dabei sind auch die Zwillinge Josephine und Vincent. Emotionaler Höhepunkt der Reise: Bei einem offiziellen Abendessen machte der König dem Land eine ganz besondere Liebeserklärung.

Auf Instagram schreibt der dänische König: „Kann man sein Herz an ein Volk und ein Land verlieren? Ja, das kann ich bestätigen. Grönland hat für meine Familie und für mich eine ganz besondere Bedeutung. Königin Mary und ich sind daher unglaublich glücklich, mit Prinz Vincent Minik und Prinzessin Josephine Ivalo hier zu sein.“

Mehr als 40 Programmpunkte soll das dänische Königspaar während seiner achttägigen Reise, die am Sonntag, 7. Juli, zu Ende geht, wahrgenommen haben. Startpunkt war in Qaanaqq, der nördlichsten Stadt Grönlands. Darunter fielen neben Besuchen von Schulen und Kindertagesstätten auch Besuche in vielen kleinen Gemeinden in den verschiedenen Landesteilen der Insel.

Auf Spuren von Erik dem Roten

Das Königspaar übernachtete zudem im Süden Grönlands in der kleinen Siedlung Igaliku, die in dem Gebiet liegt, in dem die Schiffe von Erik dem Roten vor mehr als 1000 Jahren ankamen. Er war der erste Wikinger, der Grönland erreichte und im Anschluss besiedelte. Außerdem soll er für die Namensgebung Grönlands (“Grünes Land“) verantwortlich sein. Wie das Königshaus auf Instagram weiter mitteilt, sind König Frederik und Königin Mary auf der sogenannten „Königsstraße“ in das Dorf gereist, die nach dem Besuch von Frederik IX., dem Großvater des derzeit amtierenden Königs, im Jahr 1952 benannt wurde.

Grönland gehört zu noch immer offiziell zu Dänemark. Faktisch ist die größte Insel der Welt jedoch autonom, hat eine eigene Regierung und ist in vielen Bereichen unabhängig vom Mutterland. König Frederik hat eine enge Beziehung zu Grönland. Im Jahr 2000 unternahm der Regent - damals noch als Kronprinz - eine viermonatige Schlittenhund-Expedition. Grönland habe ihn gelehrt, im Einklang mit der Natur zu leben, äußerte sich König Frederik dazu jüngst in der grönländischen Zeitung „Sermitsiaq“.

Zuvor waren König Frederik und Königin Marry bereits in Schweden und Norwegen auf Antrittsbesuch. Weiterer Anlass für den Staatsbesuch war auch das „Qeqertarsuaq Race“ - ein dreitägiger Geländelauf, bei dem der König höchstpersönlich den Startschuss gab. Dass die royale Familie sehr sportlich ist, bewiesen sie erneut, gemeinsam sollen sie im Zuge des Rennens bei der Family Mile teilgenommen haben.